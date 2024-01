Diocesi: Chieti-Vasto, domenica l’assemblea dei catechisti su “Annunciare il kèrigma”

“Annunciare il kèrigma”. Questo il tema al centro dell’assemblea diocesana dei catechisti in programma domenica 28 gennaio nella parrocchia San Paolo apostolo a Vasto. I lavori, con la partecipazione dell’arcivescovo Bruno Forte, prenderanno il via alle 15. Previsto l’intervento di don Francesco Vanotti, direttore dell’Ufficio Catechistico di Como e della Regione Lombardia, membro della Consulta dell’Ufficio Catechistico nazionale della Cei. “Don Francesco – spiega il direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano, don Gilberto Ruzzi – ci aiuterà a focalizzare il tema e darà vita a dei laboratori per la formazione dei catechisti”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /