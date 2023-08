Terra Santa: Custodia, da oggi a san Paolo del Brasile il 12° Congresso dei Commissari di Terra Santa dell’America Latina

Il Santuario di San Francesco, nella città di San Paolo, in Brasile, è la sede del 12° Congresso dei Commissari di Terra Santa dell’America Latina. L’obiettivo dell’incontro, che si apre oggi (fino al 26) è “aggiornare e rivitalizzare la vita e l’evangelizzazione per continuare il cammino di diffusione dei Luoghi Santi”. Il Commissariato di Terra Santa è un’istituzione di più di 600 anni. Il 14 febbraio 2021 la Custodia ha celebrato il 600° anniversario di istituzione dei Commissariati, presenti oggi in 57 nazioni. Sono 800, invece, gli anni della presenza francescana in Terra Santa che si incarna nella Custodia di Terra Santa, istituita per volontà di Papa Clemente VI. La Bolla emanata da Papa Martino V divenne l’atto di nascita dei commissariati, una storia molto ben documentata nell’archivio della Custodia. Padre Silvio Rogelio De La Fuente, delegato per i commissariati di Terra Santa, sottolinea, dal sito della Custodia, come “i frati sparsi in tutto il mondo operano a favore della Custodia di Terra Santa divulgando le opere che facciamo qui in Terra Santa, portando in Terra Santa i pellegrini. Ma anche con la colletta del Venerdì Santo a favore appunto delle opere che si fanno qui in Terra Santa a nome della Custodia di Terra Santa. Sono loro che portano la Terra Santa nel mondo a tutti i pellegrini. Il prossimo incontro, il congresso che faremo in Brasile ad agosto, ha l’obiettivo di radunare tutti i commissari e tutti i frati che fanno questo servizio in America Latina”.