Meeting di Rimini: Bordignon (Forum famiglie), “urgente una Conferenza intergovernativa per la natalità in Ue”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Lanciamo la proposta al primo ministro Giorgia Meloni perché si faccia promotrice di una Conferenza intergovernativa per la natalità in Ue”: lo ha detto ieri sera Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, intervenendo alla tavola rotonda sul tema della natalità al Meeting di Rimini insieme a Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell’Istat, Matteo Rizzolli, professore di Politica economica all’Università Lumsa, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Giuseppe Zola, vice presidente dell’Associazione Nonni 2.0.

“Lo squilibrio demografico coinvolge, più o meno, tutti quanti i Paesi europei per cui serve un piano strategico e di investimento comune e che consideri ogni risorsa per la natalità non una spesa pensi un investimento. Per l’Italia, dopo 15 anni nei quali è stata il Paese con i peggiori indicatori in termini di natalità e politiche per le famiglie, si tratta di diventare per i prossimi 10 anni un Paese esemplare per recuperare le capacità di reazione perdute – prosegue Bordignon-. Il quadro demografico italiano è compromesso e piccoli aggiustamenti non bastano a influire sui trend in corso”. Secondo il presidente del Forum, “serve una rivoluzione ora, che comprenda maggiori trasferimenti economici tramite il miglioramento dell’assegno unico, il Quoziente familiare, azioni urgenti verso giovani e donne affinché siano veramente protagonisti della loro vita e di quella del Paese, incremento di servizi per la prima infanzia, e sostegno alle amministrazioni locali in questo straordinario compito”. “Per farlo serve un quadro italiano ed europeo nel quale si converga sull’idea che i figli non sono una spesa personale ma un investimento per la comunità”, conclude Bordignon.