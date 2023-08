Pellegrinaggi: RnS, da domani ritorna in Terra Santa nei luoghi di Gesù

Torna il tradizionale pellegrinaggio nazionale in Terra Santa, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo e dal Consorzio Itinera, ideato e guidato dal già presidente del RnS Salvatore Martinez che, come sempre, detterà il Seminario di Vita nuova per una nuova effusione dello Spirito Santo, nella formula “itinerante” ed esperienziale prevista in otto soste bibliche. La particolare iniziativa spirituale è in programma dal 24 al 31 agosto 2023, con posticipo sui consueti tempi a motivo della Giornata mondiale della gioventù svoltasi a Lisbona all’inizio del mese.

Il pellegrinaggio non consiste “soltanto” nella visita dei luoghi che hanno visto il passaggio di Gesù – con l’accompagnamento dei sacerdoti don Michele Leone, p. Giovanni Alberti, don Patrizio Di Pinto, don Vincenzo Apicelli, don Fulvio Bresciani, p. Davide Carbonaro, quali guide esperte e qualificate – ma in un’esperienza intensa e coinvolgente di preghiera, spiritualità, conversione, guarigione. Un cammino dell’anima, partendo da Nazareth, luogo del “concepimento”, per giungere a Gerusalemme, luogo del “compimento”. “In nessun luogo, come in Terra Santa – afferma alla vigilia della partenza Giuseppe Contaldo, presidente nazionale del RnS che prenderà parte al pellegrinaggio – si comprende l’inesauribile potenza dello Spirito Santo. Ci poniamo in questo santo viaggio con lo stupore e la fede di Maria. Prepariamo non solo il cuore e gli occhi per accogliere e vedere, ma anche i nostri piedi, per metterci in cammino sulle orme di Gesù e attraversare i luoghi dove Lui ha vissuto”.