Diocesi: Siracusa, si presentano domani le celebrazioni per i 70 anni dalla Lacrimazione di Maria

Si terrà giovedì 24 agosto, alle 10.30, nel salone “Mons. Baranzini” al centro convegni del Santuario della Madonna delle Lacrime, la conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario della Lacrimazione di Maria a Siracusa. Sarà presente il rettore del Santuario, don Aurelio Russo, che si soffermerà sul programma che alterna momenti di preghiera, di approfondimento e di festa. Sono tanti gli eventi promossi prima e dopo le celebrazioni. Festeggiamenti al via venerdì prossimo che entreranno nel vivo nei giorni dell’anniversario dal 29 agosto al 1° settembre.

Già montata la pedana in legno che consente di pregare vicino all’effige della Madonnina. Primo appuntamento venerdì 25, alle 20, con Pedalando nella storia con Maria, con raduno lungo i viali del Santuario. Sabato 26, alle 19.30, al centro convegni della Basilica presentazione del libro di don Carlo Fatuzzo “Sono lacrime di preghiera. Per una spiritualità delle lacrime”, con la presenza dell’arcivescovo mons. Francesco Lomanto, che ha curato la prefazione del libro. Domenica 27, alle 19, in Basilica, la messa presieduta da mons. Francesco Lomanto con il rito della benedizione del Cotone. Al termine della messa benedizione della Via Crucis Artistica dono e realizzazione del maestro siracusano Giorgio Orefice, testimone oculare della lacrimazione della Madonna.