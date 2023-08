Sanità: Schillaci (ministro Salute), “rendere più attrattivo Ssn con stipendi migliori agli operatori e riorganizzazione sistema”

“Un servizio sanitario che è, e resta, fortemente ancorato ai principi di universalità, equità e uguaglianza ha bisogno di una forte cura ricostituente, per troppo tempo rimandata”. È quanto scrive il ministro della Salute Orazio Schillaci nella lettera inviata alla tavola rotonda “Sanità per tutti: un sistema con data di scadenza?”, che si è svolta oggi nell’ambito del Meeting di Rimini per discutere sulla sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. “L’obiettivo – afferma Schillaci – è quello di rendere più attrattivo il nostro Ssn, agendo su due leve: quella economica, con stipendi migliori agli operatori della sanità e quella organizzativa, rivedendo un modello che non funziona come dovrebbe”.

“Uno dei fattori chiave per la sanità del futuro – prosegue il ministro – è la digitalizzazione. Penso alla telemedicina, su cui siamo in una fase avanzata, che gioca un ruolo essenziale per il potenziamento della sanità di prossimità o al Fascicolo sanitario elettronico che finalmente è entrato nella sua fase operativa”. “Stiamo lavorando insieme a regioni, associazioni e parti sociali – conclude Schillaci – per una sanità a medio-lungo termine, ripensando a una medicina pubblica più vicina alle persone e più innovativa”.