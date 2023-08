Diocesi: mons. Corazza (Forlì-Bertinoro) ai ragazzi, “raccontate a tutti le vostre esperienze estive e aiutate le nostre parrocchie ad essere più aperte ai giovani”

Di ritorno dalla Gmg di Lisbona mons. Livio Corazza, vescovo di di Forlì-Bertinoro, ha indirizzato un messaggio a tutti giovani della diocesi: ai 350 che hanno partecipato alla Gmg, agli scout che hanno vissuto l’esperienza del Jamboree in Corea del Sud, agli animatori di Estate ragazzi, a quanti hanno partecipato alle vacanze proposte da parrocchie, Agesci, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito e da altre realtà. “Le proposte educative del mondo giovanile ecclesiale sono state tante e significative – scrive il presule -, i responsabili delle diverse aggregazioni mi hanno informato e coinvolto e, per questo, mi sento di invitarvi a condividere con me e con tutti gli eventi sperimentati”.

Il vescovo rivolge ai giovani due inviti: “Raccontate a tutti, attraverso i canali della diocesi (Il Momento, Pigi, etc.), di cosa ringraziate e cosa vi portate a casa di quello che avete vissuto”. La seconda richiesta: “Vi chiedo di aiutarmi ad aiutare la nostra Chiesa e le nostre parrocchie ad essere più aperte ai giovani. A partire dalle esperienze che avete vissuto questa estate (e non solo), cosa dovrebbe cambiare nelle nostre comunità, in chiesa, a messa, in oratorio, a catechismo?”. Per rispondere al vescovo si può utilizzare: https://padlet.com/pgforlibertinoro/giovaniforlivesi.

Mons. Corazza dà infine appuntamento ai giovani, in particolare a quanti hanno partecipato alla Gmg e agli animatori di Estate ragazzi, alla festa dell’8 settembre che si svolgerà nel pomeriggio e in serata nella parrocchia di Pieveacquedotto con giochi, testimonianze, cena e musica.