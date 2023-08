Meeting Rimini: Scholz (presidente), “visita Mattarella ha valore di apertura al futuro”

“Siamo in attesa della visita del Presidente della Repubblica, che ci farà l’onore della sua presenza venerdì 25 agosto. La sua visita darà a questa giornata che comunemente viene chiamata ‘conclusiva’ sicuramente il valore di un’apertura al futuro, che nella ricchezza degli incontri che avvengono in questo Meeting chiederà ad ognuno di noi di contribuire alla costruzione di una amicizia sociale capace di affrontare le sfide che ci aspettano”. Così il presidente del Meeting Bernhard Scholz, descrive l’attesa della Fiera riminese per la terza visita del Capo dello Stato (dopo quelle del 2016 e del 2021, quest’ultima in collegamento in diretta), prevista per il 25 agosto. Ogni anno il presidente della Repubblica indirizza al Meeting un messaggio, commentando – in parallelo e in sintonia con i messaggi di papa Francesco – le implicazioni sociali e civili del titolo della manifestazione.