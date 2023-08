Don Minzoni: mons. Marcianò (Omi) e la diocesi castrense si uniscono spiritualmente alla messa di questa sera ad Argenta con il card. Zuppi

Nel centenario della morte di don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta e cappellano militare nella prima Guerra mondiale, l’arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia (Omi), i cappellani dai diversi reparti ed enti di appartenenza, e tutta la comunità della diocesi castrense, si uniscono spiritualmente in preghiera alla celebrazione eucaristica che avrà luogo stasera ad Argenta, presieduta dal cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi.

Il vescovo castrense sarà invece ad Argenta il prossimo primo ottobre per presiedere la celebrazione in ricordo di don Minzoni e della sua importante esperienza come cappellano militare. Nel frattempo l’Omi è stato invitato il 25 agosto in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla tomba di don Minzoni.

Per l’importante ricorrenza la diocesi militare ha dedicato ampio spazio al sacerdote nei due calendari del 2024, quello da tavolo e il tascabile, realizzati dalla fondazione Missio della Cei, ma personalizzati per l’Ordinariato, che li diffonderà durante l’ottobre missionario. Il primo riserva la copertina proprio a don Minzoni e reca uno dei più bei passaggi delle sue memorie: “Mi vedranno non un eroe, ma almeno un sacerdote che senza aver gridato evviva la guerra, ha saputo accorrere là dove vi era una giovane vita da confortare, una lacrima da sublimare, una goccia di sangue da rendere martire, una anima da rendere santa!”. Il calendarietto tascabile presenta, invece, una foto di don Minzoni in divisa.

Per approfondire la conoscenza di quella che mons. Marcianò ha definito “una delle figure più belle e interessanti della Chiesa italiana del 900”, sul sito dell’Ordinariato viene proposto un profilo di don Minzoni, cappellano militare.