San Pio X: Mantova, verrà intitolata al vescovo Sarto la stazione ferroviaria. Il 14 ottobre pellegrinaggio diocesano a Riese

foto diocesi Mantova

La stazione ferroviaria di Mantova verrà intitolata a Papa Pio X. Mons. Giuseppe Sarto – successivamente Papa Pio X – fu vescovo di Mantova dal 1884 al 1893 e fu tra i primi ad interessarsi alle sorti dei tanti mantovani e poi italiani, che all’epoca emigravano in cerca di fortuna. “Questa sua attenzione – si legge in un comunicato della diocesi lombarda – ebbe origine dall’incontro personale con le centinaia di persone che transitavano dalla città di Mantova per recarsi alla stazione ferroviaria, in direzione del porto di Genova, da cui si sarebbero successivamente imbarcate per l’America”.

Il primo atto concreto del vescovo Sarto fu l’invio a tutti i sacerdoti della sua diocesi di una lettera pastorale – il 19 agosto 1887 – in cui manifestava la preoccupazione per la sorte di “tanti suoi figli” nei Paesi di destinazione e invitava i sacerdoti ad avere numerose attenzioni nei loro confronti, di tipo spirituale ma anche di aiuto concreto, sia prima che dopo la partenza. Da Papa, fondò il primo ufficio della Curia Romana dedicato all’emigrazione, invitando al contempo i vescovi a proteggere i fedeli in partenza, anche costituendo in ogni diocesi un patronato per i migranti. La sua azione pastorale si intrecciò con quella di mons. Giovanni Battista Scalabrini, di santa Francesca Saverio Cabrini e di mons. Geremia Bonomelli, fondatori di opere dedicate all’assistenza degli italiani emigrati all’estero.

La memoria di questa sollecitudine ha indotto il vescovo Marco Busca ad appoggiare la richiesta dell’associazione “Mantovani nel mondo”, condivisa anche dalla Fondazione Migrantes, di intitolare la stazione ferroviaria di Mantova al vescovo Sarto, in quanto ricordare la sua azione “ci fa riflettere sull’esteso fenomeno dell’emigrazione dei nostri giorni, sui sentimenti comuni di carità e umanità nei confronti dei migranti in un impegno rivolto all’integrazione e alla comprensione reciproca”. A seguito dell’accoglimento della richiesta da parte di Rete ferroviaria italiana, in autunno, fa sapere la diocesi, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione.

Quest’anno, 120° anniversario dell’elezione a pontefice di San Pio X, l’evento si inserirà in un calendario di iniziative a lui dedicate. Tra queste, il pellegrinaggio che la diocesi di Mantova propone sabato 14 ottobre a Riese, paese natale di san Pio X. In quell’occasione sarà possibile venerare il corpo del Santo, giunto in pellegrinaggio da Roma.