Austria: abbazia di Herzogenburg accoglie i “Giochi estivi per bambini”. Spettacoli, musica, enigmi, condivisioni

(Foto https://noekiss.at/)

Anche quest’anno l’abbazia di Herzogenburg sarà la sede dei “Giochi estivi per bambini della Bassa Austria” (Nökiss), il più grande festival culturale per bambini in Austria. Dal 25 al 27 agosto e dal 1° al 3 settembre, il festival si propone di incoraggiare i seguenti atteggiamenti: “trovare, ricercare e provare”. A disposizione sei palchi e un programma di circa 60 ore. Oltre al teatro per bambini, alle canzoni per bambini, alle marionette e al balletto, centinaia di laboratori attendono i giovani partecipanti nei giardini, nelle sale e nei corridoi dell’Agostinian Chorherrenstift Herzogenburg, secondo il sito web del festival. Il Nökiss si svolge da oltre 50 anni e il festival è organizzato e portato avanti esclusivamente da oltre 1.200 dipendenti onorari e volontari. Nel primo fine settimana, oltre al grande spettacolo di apertura di venerdì 25 agosto (ore 17), i giovani partecipanti potranno aspettarsi spettacoli del “Circus Pikard” e del cantautore per bambini Bernhard Fibich, nonché diverse attività sportive e teatrali e un raduno per risolvere enigmi scritti, organizzato dai canonici. Nel secondo fine settimana i bambini e i giovani potranno godersi gite fuori porta, una battaglia di danza hip-hop e la storia di “Mowgli e il libro della giungla” in forma teatrale, prima dei Giochi estivi per bambini 2023 di domenica 3 settembre, con uno spettacolo finale all’insegna del motto “colorato, sentimentale, divertente”. Secondo gli organizzatori, “i bambini e non il commercio” sono in primo piano. Il ricavato dei biglietti d’ingresso viene quindi utilizzato per i compensi degli artisti, per acquisti, affitti e riparazioni. Ogni anno nell’ambito dei giochi estivi per bambini viene assegnata anche la “Piuma bianca di Herzogenburg”. Le persone che fanno qualcosa di speciale per i bambini vengono premiate in varie categorie. La particolarità: la giuria è composta principalmente da bambini.