Pontificia Accademia Vita: mons. Paglia da domani in Cile e Argentina. Parlerà di fame nel mondo, tutela anziani e malati, cure palliative

Cile ed Argentina sono le due tappe del viaggio che vedrà in America Latina – dal 23 al 31 agosto – mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita (Pav). Nel pomeriggio del 24 agosto mons. Paglia parlerà nella sede della Fao per l’America Latina a Santiago del Cile, sul tema “Prevenire e ridurre le perdite e gli sprechi alimentari nel contesto della sicurezza alimentare e nutrizionale. Una sfida intersettoriale”. Il giorno successivo il presidente Pav, nell’Università di Concepcion, affronterà il tema delle cure palliative, una delle aree di impegno della Pontificia Accademia. Per l’occasione verrà presentata la traduzione spagnola del Libro bianco per la promozione delle cure palliative nel mondo, realizzato dalla Pav con un gruppo di lavoro composto dai maggiori esperti internazionali del settore e pubblicato nel 2019. Il 26 agosto Paglia incontrerà gli operatori della salute dell’arcidiocesi, sul tema del fine-vita e della vulnerabilità.

Il 28 agosto a Buenos Aires, l’arcivescovo visiterà la Legislatura Portena e parlerà di protezione degli anziani e di cure palliative; incontrerà i teologi moralisti nella sede della Caritas nazionale e terrà una conferenza su questi temi nella sede dell’Università Cattolica nell’ambito delle celebrazioni per il 60° di fondazione. Martedì 29 visiterà la Familia Grande del Hogar de Cristo che lavora per rispondere ai bisogni delle persone vulnerabili e incontrerà un gruppo di senatori. La giornata si concluderà alla Università del Salvador. Il 30, prima della partenza per l’Italia, con un video registrato rivolgerà un saluto all’Accademia nazionale di medicina.

“La pace, come vediamo drammaticamente con la guerra in Ucraina e il commercio del grano, è collegata ad una equa distribuzione del cibo e alla lotta contro lo spreco alimentare”, ha detto mons. Paglia presentando il viaggio. “Nell’impegno della Pontificia Accademia per la vita – ha aggiunto -, trova sempre maggiore spazio la tutela dei vulnerabili: gli anziani da un lato e dall’altro l’impegno a contrastare la mentalità dello ‘scarto’ che vuole far sembrare le pratiche eutanasiche una forma di pietà verso i malati. Con le cure palliative, la medicina e la Chiesa vogliono dare una risposta umana ai bisogni delle persone malate”.