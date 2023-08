Diocesi: Latina, il quadro della Madonna donato da Pio IX in esposizione al convento dei passionisti di Itri

foto passionisti Itri

In occasione della festa di Maria Regina, questa mattina i passionisti di Itri hanno esposto alla venerazione dei fedeli il quadro della Madonna donato dal beato Pio IX agli itrani, in segno di gratitudine per la storica visita del Pontefice al santuario della Civita il 10 febbraio 1849.

L’esposizione della pregiata reliquia papale è avvenuta durante la messa del mattino, presieduta dal delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta, padre Antonio Rungi, e concelebrata da padre Cherubino Di Feo, storico della città di Itri, e da padre Costantino Comparelli, storico dell’arte.

“Dopo i festeggiamenti della seconda incoronazione della Vergine Santissima della Civita luglio 1877 – ha raccontato padre Cherubino – una delegazione del clero itrano, parroci e dignità capitolari, si recò nell’agosto a Roma per ringraziare Pio IX per la concessione della suddetta incoronazione. Il Santo Padre commosso ringraziò i presenti ricordando il suo pellegrinaggio al Monte Civita il 10 febbraio e 1849 e volle donare loro una modesta immagine del Cuore Immacolato di Maria che da poco aveva ricevuto”. Pio IX morirà santamente il 7 febbraio 1878. Il Papa ordinò di tenere il quadro in venerazione ricordandosi della sua persona. Il quadro fu portato in Itri ed esposto accanto all’altare maggiore della chiesa di Santa Maria extra moenia, nel centro storico di Itri. Da allora si iniziò a celebrare una la festa in onore di Maria Regina con processione il 22 agosto, nell’ ottava dell’Assunta. Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria il quadro fu poi trasferito al Monastero delle Monache Benedettine e successivamente consegnato alle Monache Passioniste fino al 1944. Quando la chiesa fu distrutta dai bombardamenti e quasi tutti gli arredi sacri furono, dispersi, solo poche cose furono salvate tra cui il quadretto della Madonna di cui si prese cura la famiglia Mancini che lo donò a padre Di Feo, passionista, che lo ha custodito con grande cura in questi 60 anni ed ora esposto al culto dei fedeli nella chiesa dei Passionisti di Itri-città. Occasione più adatta per tale esposizione di un’icona mariana di Pio IX è stata la festa della Madonna Regina di oggi 22 agosto 2023.