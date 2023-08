Papa Francesco: tweet, “non strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo”

“Rinnovo l’appello a cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo o di oppressione”. Lo scrive oggi Papa Francesco lanciando un tweet, che riprende alcune parole del Documento sulla fratellanza umana, in occasione della Giornata internazionale per la commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo che ricorre il 22 agosto, istituita dall’Onu.