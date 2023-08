Grecia: incendi boschivi, l’Ue mobilita cinque aerei rescEu e altri vigili del fuoco. Aiuti da Croazia, Repubblica Ceca, Germania e Svezia

“Mentre nuovi devastanti incendi bruciano in diverse aree della Grecia, l’Ue sta rapidamente mobilitando ulteriori risorse antincendio per sostenere gli sforzi in corso dei vigili del fuoco” ellenici. Cinque aerei antincendio di rescEu – informa un comunicato della Commissione – di stanza in Croazia, Germania e Svezia, un elicottero Blackhawk, 58 vigili del fuoco e nove serbatoi d’acqua provenienti dalla Repubblica Ceca sono oggi in viaggio verso la Grecia. Questi aiuti si aggiungono ai mezzi aerei e terrestri arrivati ieri in Grecia da Cipro e dalla Romania. “Negli ultimi due giorni, l’Ue ha dispiegato sette aerei, un elicottero, 114 vigili del fuoco e 19 veicoli per assistere i vigili del fuoco, i volontari e la polizia greci nella lotta contro i massicci incendi”. Inoltre, il programma di mappatura satellitare dell’Ue Copernicus ha già prodotto due mappe delle aree colpite e anche due ufficiali di collegamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue sono in viaggio verso la Grecia.

Janez Lenarčič, Commissario per la gestione delle crisi, dichiara: “Quest’estate la Grecia è testimone di devastazioni senza precedenti causate da incendi; in tempi così difficili la rapida assistenza dell’Ue è vitale. Oggi possiamo renderci conto dell’importanza concreta di aver raddoppiato le nostre forze aeree di rescEu la flotta antincendio per questa stagione di incendi. Esprimo il mio sincero apprezzamento a Croazia, Repubblica Ceca, Germania e Svezia per il loro sostegno nell’aiutare i vigili del fuoco greci che già combattono valorosamente le fiamme”.