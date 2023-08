Meeting di Rimini: mons. Anselmi (vescovo), “viviamo l’esperienza di umanità, fraternità e incontro che si respira in questa manifestazione”

Nella giornata in cui la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria Regina (22 agosto), il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, esprime l’intenzione di affidare a Maria il Meeting per l’amicizia fra i popoli, “ringraziando il Signore per questo dono che sta facendo alla nostra città e alla diocesi”.

Un Meeting che per l’edizione 2023 presenta un tema di grande importanza, quello dell’amicizia. “Prendiamo l’occasione di questa festa – afferma mons. Anselmi – per invitare tutti i riminesi e gli ospiti della Riviera ad approfondire il tema di quest’anno, ‘ardito’ come l’ha definito Papa Francesco, ovvero l’amicizia inesauribile, partecipando a qualche incontro in programma nei padiglioni della Fiera di Rimini, visitando qualcuna delle sedici mostre allestite dal Meeting, vivendo in qualche modo l’esperienza di umanità, fraternità e incontro che si respira in questa manifestazione giunta alla 44ª edizione”.

Il vescovo sottolinea anche la presenza a Rimini del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Vorremmo elevare una preghiera e affidare a Maria Regina anche la venuta a Rimini e al Meeting del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che interverrà venerdì 25 agosto. Possa anche lui svolgere appieno il suo ministero di unità nazionale, di pacificazione e di riferimento sui grandi valori della Costituzione italiana che, ricordiamolo, possiede anche un’ineludibile anima evangelica”.