Diocesi: Imola, fino al 2 settembre il mercatino dei Cappuccini. Il ricavato sarà devoluto alle comunità turche vittime del terremoto

“Quando a marzo dovevamo decidere il progetto da sostenere con il mercatino, questa è sembrata la scelta giusta, quasi doverosa” A parlare è fra Matteo Ghisini, presidente di Missione per Bene odv, l’organizzazione di volontariato che dal 2020 si occupa del mercatino dei Cappuccini, come riporta il sito della diocesi di Imola. Quest’anno il ricavato sarà devoluto alle comunità turche vittime del terribile terremoto del 6 febbraio 2023, una delle scosse più violente mai registrate nel Paese. Per la prima volta dopo decenni, quindi, non saranno finanziati progetti in Paesi africani. “Certamente tornare alla normalità non è facile per chi ha vissuto un evento così traumatizzante – aggiunge -. Tutto è da ricostruire: non solo gli edifici, ma anche le comunità e soprattutto la speranza delle persone. Invitiamo a visitare il mercatino, perché ogni acquisto o donazione, pur piccoli che siano, saranno un aiuto preziosissimo”.

L’iniziativa si articola fino al 2 settembre nel convento dei Cappuccini a Imola, in via Villa Clelia, con apertura dal lunedì al venerdì ore 15-18.30; sabato 26 agosto ore 10-12 e 15-18.30; sabato 2 settembre ore 10-12. Come sempre, sarà presente un banchetto a cura di Giusto Scambio Imola, con prodotti del commercio equo solidale. Ogni giorno verranno svolte raccolte di materiale usato a domicilio o in collaborazione con alcune parrocchie della diocesi: a Castel Bolognese giovedì 24, a Toscanella e Dozza venerdì 25, a Sesto Imolese e Sasso Morelli lunedì 28. Appuntamento da non perdere sarà il “Mercatino in musica” di martedì 29 agosto, durante il quale le bancarelle saranno aperte dalle 15 alle 19.30. A seguire musica e cibo nel giardino del convento con la Cooperativa botteghe e mestieri di Faenza, la birra artigianale di Malti e Bassi, i gusti della gelateria Ferri, le bibite e gli snack di Giusto Scambio Imola. L’evento sarà inserito nel programma della manifestazione “Imola in musica”.

Per chiunque volesse offrire il proprio contributo come volontario o avere informazioni sul mercatino, è disponibile il numero telefonico 0542 40265 (lunedì-venerdì, dalle 9 alle 13) oltre alla mail centromissionario.imola@gmail.com.