Chiese Triveneto: da domani a Pergine Valsugana (Tn) un convegno su parrocchie e ministeri con i vescovi Tisi e Castellucci

foto diocesi Trento

Si terrà dal 23 al 26 agosto a Villa Moretta, a Pergine Valsugana (Trento) il convegno “La parrocchia del Triveneto”. L’appuntamento, promosso dall’Istituto superiore di Scienze religiose “San Pietro Martire” di Verona e dalla Facoltà Teologica del Triveneto, è giunto al terzo ed ultimo anno, ed ha come tema “Parrocchie e ministeri”.

L’iniziativa, spiega un comunicato, “si propone di accompagnare le parrocchie verso forme di Chiesa corresponsabili e missionarie. Interessante è il metodo: al centro non sarà la classica conferenza con domande dell’assemblea, ma l’ascolto di esperienze parrocchiali, interrogate alla luce di criteri di teologia e di spiritualità. Si darà attenzione particolare anche al ministero del presbitero, che vede un veloce cambiamento, di non facile gestione”.

La riflessione sarà avviata da una relazione di mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola e Carpi e vicepresidente della Cei per l’Italia settentrionale. Saranno presenti anche testimoni delle diocesi della Puglia (che stanno vivendo lo stesso percorso) ed esperti della diocesi di Torino. Al convegno, che vede la partecipazione di circa 80 persone, presbiteri e laici, da tutte le diocesi del Triveneto, su invito dei rispettivi vicari per la pastorale, sarà presente l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, che terrà l’omelia dell’ultima celebrazione eucaristica.