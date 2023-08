Missio: la Fondazione tra i promotori del concorso per il logo di “Cambiare la rotta”, campagna per la giustizia, la pace e l’ambiente

La Fondazione Missio (Cei) è tra i promotori di una nuova campagna per la giustizia, la pace e l’ambiente, dal titolo “Cambiare la rotta”, che verrà lanciata nei prossimi mesi su vari canali e mezzi di comunicazione. “Per promuovere gli obiettivi e la sensibilizzazione dei tanti ambienti ecclesiali e civili in cui la campagna si diffonderà, serve un logo che ne esprima il senso e ne presenti tema e titolo. Per questo – si legge sul sito di Missio – le associazioni, gli organismi e gli enti promotori hanno indetto un concorso aperto a singoli o gruppi che vogliano lasciarsi coinvolgere in quest’iniziativa”.

“Non è necessario essere professionisti della grafica, dell’illustrazione o del design (che comunque sono ben accetti). Le qualità che occorrono – si legge nella presentazione del contest – sono gusto estetico e capacità di esprimere visivamente lo spirito e il tema della Campagna”. Giovani e adulti, religiosi e laici, singoli o gruppi (come classi scolastiche o famiglie) possono inviare la propria proposta.

D’altronde, si legge nel lancio dell’iniziativa, “il nostro tempo è attraversato da crisi multiple e sovrapposte. La pandemia, tuttora in corso, e la guerra in Ucraina hanno acuito situazioni di disagio, insoddisfazione e malcontento. Le crescenti disuguaglianze continuano ad allargare la forbice tra chi ha e chi non ha, tra chi può e chi non può; è aumentata la miseria, la povertà che uccide, che costringe a migrare alla ricerca di cibo, sicurezza, opportunità e lavoro; emergono nuove profonde crisi”. Questa realtà “deve essere presa sul serio da tutti, nessuno escluso, poiché ciascuno possa essere convolto nella costruzione di una società più giusta, rispettosa, fraterna”. “Ci confrontiamo – proseguono i promotori – con crisi strutturali e crisi emergenti che richiedono un cambiamento: un cambiamento dello sguardo, un cambiamento del cuore, un cambiamento di paradigma, un ‘Cambiare la rotta’”.

L’elaborazione del logo dovrà tenere conto del fatto che esso verrà utilizzato su diversi canali di comunicazione (siti web, social, cartellonistica, brochure, pubblicazioni cartacee, supporti serigrafici, ecc.), in diversi formati, sia in bianco e nero che a colori.

Le proposte grafiche possono essere inviate entro il 30 settembre 2023 in formato digitale. Le proposte verranno valutate dalla Giuria tecnica e scelte entro il 31 ottobre 2023.