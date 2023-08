Diocesi: Trento, questa sera a San Martino di Castrozza fiaccolata per la pace con l’arcivescovo Tisi

Questa sera, a partire dalle 21, San Martino di Castrozza spegne le luci e accende le fiaccole per la tradizionale fiaccolata “La notte della pace”, in onore alla Madonna Regina per invocare la pace nel mondo. A presiedere il momento di preghiera sarà l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. La partenza sarà dalla chiesa di San Martino di Castrozza, e la fiaccolata proseguirà lungo via Passo Rolle, via Dolomiti, ponte Enrico Fermi, via Passo Rolle e conclusione di nuovo in chiesa. La diocesi invita le strutture ricettive e le abitazioni, durante questo momento, a spegnere le luci artificiali ed accendere le candele.