Irlanda: 150° anniversario della cattedrale di San Patrizio ad Armagh, messa domenica 27 agosto con i card. Timothy Dolan di New York

Come segno della presenza degli irlandesi in tutto il mondo, ci sarà anche il cardinale di New York Timothy Dolan alle celebrazioni ad Armagh, in Irlanda, per il 150° anniversario della prima dedicazione della cattedrale di San Patrizio, avvenuta il 24 agosto 1873. Da giovedì a domenica, l’arcidiocesi di Armagh sarà impegnata in una serie di celebrazioni e l’arcivescovo Eamon Martin ha invitato il popolo irlandese e quello di tutto il mondo, a unirsi in questo speciale anniversario, anche in rappresentanza di tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione della Cattedrale di San Patrizio e delle numerose generazioni che hanno varcato le sue porte nell’ultimo secolo e mezzo. Domenica 27 agosto, il card. Dolan sarà il celebrante principale e predicatore della messa di ringraziamento nella cattedrale di Armagh alle ore 11. La prima pietra della cattedrale fu posta dall’arcivescovo e primate William Crolly il giorno di San Patrizio del 1840, ma tutti i lavori di costruzione furono successivamente sospesi a causa della carestia. I fondi raccolti furono infatti distribuiti per il soccorso dei poveri. I lavori sulla cattedrale ripresero dopo Pasqua nel 1854 sotto la guida del primate Joseph Dixon, ma fu il primate Daniel McGettigan a supervisionare il completamento dell’edificio e dichiarò domenica 24 agosto 1873 il giorno dell’apertura e della dedicazione. All’inaugurazione ha partecipato una folla enorme proveniente da tutta l’Irlanda, e non solo. Per i 150 anni, da giugno è allestita una mostra di pensieri sulla cattedrale da parte dei bambini delle scuole elementari del territorio, che rimarrà fino a dopo le celebrazioni di questo fine settimana. Mentre la Biblioteca e l’Archivio “Cardinal Ó Fiaich” ospitano una mostra gratuita di documenti e manufatti storici riguardanti la costruzione della cattedrale.