Ucraina: presidente Zelensky in visita al Fanar dal Patriarca ecumenico Bartolomeo, “grazie per il sostegno spirituale e per le preghiere per la pace”

(Foto orthodoxtimes)

Nell’ambito della sua visita in Turchia, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha visitato il Patriarcato ecumenico al Fanar, a Costantinopoli. In quella sede, ha avuto un incontro con il Patriarca ecumenico Bartolomeo e ha preso parte a una preghiera commemorativa per le vittime della guerra in Ucraina, guidata dal Patriarca. In un messaggio apparso sui social media, il presidente Zelenskyy ha ringraziato il Patriarca ecumenico “per il sostegno spirituale dell’Ucraina e degli ucraini, per le preghiere per la pace per tutta la nostra terra, per tutto il nostro popolo”. La notizia è stata ripresa dal quotidiano online di informazione ortodossa, orthodoxtimes.