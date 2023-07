Ebrei: “solidarietà” del prefetto Pecoraro all’assessora Funaro (Firenze), vittima di un “grave episodio di antisemitismo”, “fenomeno strisciante che va combattuto con impegno e determinazione”

Il Coordinatore Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo della Presidenza del Consiglio, Prefetto Giuseppe Pecoraro, esprime “piena solidarietà” all’assessora del Comune di Firenze, Sara Funaro per “il grave episodio di antisemitismo di cui è stata vittima, che sta a confermare che lo strisciante fenomeno dell’antisemitismo va combattuto concretamente con impegno e determinazione”. Il Coordinatore Nazionale ha immediatamente chiesto notizie al Prefetto di Firenze in merito alle responsabilità dell’episodio e alle misure che sono state intraprese. L’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro è stata oggetto di un attacco antisemita su Instagram, in seguito al quale si è levato ieri un coro di indignazione da parte di tutte le forze politiche.