Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani a Montereggio di Mulazzo per la festa liturgica di san Francesco Fogolla con la messa del vescovo Vaccari

Domani, domenica 9 luglio, giorno della nascita al cielo dopo il martirio subito, verrà celebrata la festa liturgica di san Francesco Fogolla. Presso la chiesa parrocchiale di sant’Apollinare a Montereggio di Mulazzo, paese natale del santo, alle 9.30 è in programma la conferenza “Vita di san Francesco Fogolla” a cura di Luigi Lanzi, studioso e discendente del santo. Alle 10.45 si terrà la benedizione delle campane dell’antica chiesa dove il santo è stato battezzato, recentemente restaurate. Alle 11, poi, il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, presiederà la solenne celebrazione eucaristica con processione.

San Francesco Fogolla – viene ricordato in una nota – è il primo santo originario del territorio diocesano, canonizzato il 1° ottobre 2000: in quella circostanza un treno speciale partì carico di fedeli per unirsi alla preghiera e celebrazione da presieduta dal Papa Giovanni Paolo II. In quella domenica di ottobre, Francesco venne proclamato santo, insieme agli altri 120 martiri cinesi: in precedenza era stato beatificato da Papa Pio XII nel 1946.