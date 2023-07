Diocesi: Lucca, le celebrazioni per la Festa di San Paolino, patrono della città e della diocesi

Si avvicina il 12 luglio, festa di san Paolino, patrono della città e della diocesi di Lucca. Secondo la tradizione fu il primo vescovo di Lucca e la ricorrenza liturgica, oltre al santo, “invita a ricordare tutti i primi evangelizzatori della Lucchesia”, si legge in una nota della diocesi diffusa oggi per dare gli appuntamenti delle varie celebrazioni in programma. Domenica 9 luglio alle ore 19 nella chiesa di san Paolino in Lucca l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà la messa con la partecipazione della Comunità del Centro Storico. Dopo la celebrazione, in piazza san Pierino, ci sarà un momento conviviale e di amicizia aperto a tutti. Mercoledì 12 luglio, giorno della festa, alle ore 10,30, sempre nella chiesa di san Paolino in Lucca, si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo alla presenza delle istituzioni e delle autorità del territorio lucchese. Durante la celebrazione, come da tradizione, il Comune di Lucca offrirà il cero votivo, mentre l’olio per la lampada che arderà per tutto l’anno in onore del santo, sarà donata quest’anno dal Comune di Coreglia. Inoltre, l’arcivescovo consegnerà ai rappresentanti di ciascuna delle 35 comunità parrocchiali in cui è suddivisa la diocesi e alle due Chiesa-nella-città (Lucca e Viareggio) il progetto-quadro “Otri nuovi”, una proposta pastorale dedicata alla fascia di età 0-30 anni che solleciterà l’intera comunità a farsi carico della crescita cristiana delle nuove generazioni. Sempre il 12 luglio e nella chiesa di San Paolino alle ore 17 ci sarà il concerto di musica classica organizzato dalla Polifonica Lucchese con musiche di Matteucci, Mozart, Boccherini e infine alle ore 18 la messa conclusiva della giornata.