Nel 30° anniversario di Limes, sarà presentato giovedì 13 luglio alle ore 11, nella sala conferenze di Palazzo del Vicariato Vecchio (Via della Pigna 13/a) il volume “Lezioni Ucraine”. Con Lucio Caracciolo, interverrà come relatore mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede. Coordinerà Piero Schiavazzi, Direttore degli Eventi di Elea.