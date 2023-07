A Sua immagine: le bellezze di Brescia nella puntata di oggi. Domani focus sulla Giornata del Mare e sui 10 anni del Papa a Lampedusa

Brescia, che con Bergamo è Capitale italiana della Cultura 2023, è la protagonista della puntata di oggi di A Sua immagine, in onda dalle 16.

Oltre a ospitare i resti romani probabilmente più importanti dell’intera Italia settentrionale, Brescia conserva straordinarie testimonianze di epoca longobarda: la Vittoria Alata, bronzo di epoca imperiale, e la Croce di Desiderio, esempio unico di arte orafa fra l’ottavo e il nono secolo, sono dei capolavori invidiati nel mondo. Lorena Bianchetti ce la farà conoscere anche come luogo di grande spiritualità: ha dato i Natali a san Paolo VI, il papa dell’ecumenismo e del Concilio, e inoltre ospita le spoglie di sant’Angela Merici, che nel XVI secolo operò una vera rivoluzione per la condizione femminile, sia in ambito ecclesiale, sia in quello civile. Con Paolo Balduzzi, invece, si andrà alla scoperta di luoghi incantevoli e densi di spiritualità sulle sponde del Lago d’Iseo.

Per “Le Ragioni della Speranza”continua il viaggio di Suor Agnese Rondi e la sua macchina fotografica attraverso luoghi e incontri per comprendere meglio il Vangelo. In questa puntata, a Roma Suor Agnese parte da una delle sue opere preferite, “La Vocazione di Matteo” di Caravaggio, per incontrare alcune persone che hanno ben chiara la loro vocazione e spiegare insieme a loro il Vangelo della domenica, in cui si rivela la logica di Dio: stare accanto agli ultimi.

Domani, dalle 10.30, A Sua immagine dedica una puntata alla Giornata del mare, all’importante contributo lavorativo dei marittimi, oltre un milione, all’economia e alla custodia del mare di tutti i Paesi del mondo. A 10 anni dalla sua visita in Italia si ricorda anche il viaggio di Papa Francesco a Lampedusa, isola crocevia delle migrazioni. Lorena Bianchetti ne parla con Valentina Bisti, giornalista del tg1 e inviata di Linea Blu, e con don Sergio Missironi, teologo del Dicastero Pontificio per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Nei servizi filmati si ricorderanno le parole di Papa Francesco a Lampedusa e le voci di chi era presente, da Manfredonia i pescatori racconteranno la loro iniziativa di pulizia del mare dalla plastica, e il card. Ravasi evidenzierà la relazione tra Bibbia e mare. In collegamento dal porto di Lampedusa l’inviato Paolo Balduzzi narrerà storie di salvataggio ad opera della Guardia Costiera. Come ogni domenica alle 10.55, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Raiuno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa San Gerlando in Lampedusa. Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.