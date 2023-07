Diocesi: Bologna, domenica sera il card. Zuppi a Reno Centese per la Festa di sant’Elia Facchini

Nella serata di domenica 9 luglio, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, sarà a Reno Centese in occasione della Festa di sant’Elia Facchini, missionario francescano martirizzato in Cina nel 1900 durante la rivolta dei Boxer. Alle 21, nel parco della chiesa nel paese natale del santo, il porporato presiederà la celebrazione eucaristica.

“La Festa di sant’Elia – afferma don Marco Ceccarelli, parroco di Reno Centese – pur nella sua semplicità ha sempre il potere di raccontare una grande storia di fede, e anche di coraggio, avventura, servizio e sacrificio. Si tratta di termini contenuti nella parola ‘missione’. Elia Facchini è passato per matto tra i suoi paesani. Folle per carattere, dicevano, ma anche coraggioso nell’intraprendere la via della vita francescana, del sacerdozio e dell’apostolato in Cina dove si manifestò la fantasia dello Spirito”.