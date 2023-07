Facoltà Teologica del Triveneto: da lunedì 19 studenti in Thailandia per la Summer school su “Dialogo interreligioso e inculturazione della fede”

Partiranno lunedì 10 luglio i 19 partecipanti alla Summer school in Thailandia organizzata dalla Facoltà Teologica del Triveneto sul tema “Dialogo interreligioso e inculturazione della fede”. Alla proposta, realizzata con il sostegno degli Uffici missionari del Triveneto e con la collaborazione dell’Università Buddhista di Bangkok e delle Chiese locali, hanno aderito diciassette studenti ed ex allievi della Facoltà (sede di Padova, Istituti superiori di Scienze religiose di Treviso, di Vicenza e Padova), che saranno accompagnati dal preside don Andrea Toniolo e dal docente don Giulio Osto.

Il viaggio toccherà la capitale thailandese Bangkok, le antiche capitali di Ayutthaya e Sukhothai, il Nord della Thailandia, in particolare Chiang Mai, Chaehom e Lamphun.

“L’internazionalità è uno degli aspetti che qualificano una istituzione accademica e la sua terza missione”, afferma don Toniolo, sottolineando che “grazie alle diocesi abbiamo ogni anno la possibilità di accogliere e sostenere studenti, in particolare religiosi, provenienti da quasi tutti i continenti; costituiscono una ricchezza culturale e di esperienze”. “La Summer school – aggiunge il preside – intende offrire ai nostri studenti un percorso di immersione in altre culture e religioni, per contribuire a formare menti teologiche ‘cattoliche’ nel senso etimologico, ovvero universali, mondiali, aperte. Questo è il vero volto del cristianesimo: la sua cattolicità, la sua capacità di incarnarsi nelle varie culture e di promuovere il dialogo tra le religioni. Un viaggio vale più di tanti libri letti”.

La Summer school prevede tre tipologie di esperienze: visite di luoghi e istituzioni (Università buddhista di Bangkok, centri culturali e luoghi di culto buddhisti; villaggi nelle missioni, scuole e centri culturali cattolici; partecipazione a eventi di folklore e storia locale); incontri (con missionari, monaci buddhisti, operatori pastorali, teologi); corsi, lezioni e approfondimenti su alcuni temi (sfide della Chiesa in Asia; il paradigma della missione in un contesto di minoranza e nel dialogo con altre religioni; il dialogo tra cristianesimo e buddhismo; confronto con prassi pastorali e di inculturazione locali; implicazioni per il cristianesimo e le Chiese europee).

Previsto anche un dialogo con il presidente della Conferenza episcopale thailandese.