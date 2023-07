Cipro: Vicariato patriarcale, corso di studio per 38 rifugiati e migranti

(Foto Patriarcato Latino)

Si è concluso con successo il semestre estivo 2023 di studio denominato “Employability Hub e Youthpath” promosso dall’associazione cipriota Generation for Change CY (Gfc) e rivolto a migliorare le competenze di rifugiati e migranti e a favorire al tempo stesso l’integrazione sociale ed economica. I programmi includevano dieci settimane di corsi di lingua inglese, lingua greca per adulti e minori. A completare il corso sono stati in 38 che hanno ricevuto il diploma lo scorso 5 luglio. Oltre agli studenti, si sono uniti ai festeggiamenti anche il Vicario patriarcale latino di Cipro p. Bruno Varriano, accompagnatori e rappresentanti delle strutture di accoglienza per minori non accompagnati di Nicosia e dei loro tutori legali. Da padre Varriano è arrivato il ringraziamento all’Ambasciata degli Stati Uniti che con il Vicariato patriarcale latino a Cipro ha consentito la realizzazione del programma.