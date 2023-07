Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani l’inverno demografico nell’intervista con Gigi De Palo

È allarme natalità. Unanime la preoccupazione per la crisi demografica del Paese e per i suoi drammatici effetti, ma, per quanto disattesa, “la famiglia è sempre una luce nel buio del mondo”, così Papa Francesco. A Sulla Via di Damasco, domenica 9 luglio, alle 8.30, su Rai Tre, una puntata per riflettere sul valore della famiglia, con spaccati di vita che comunicano speranza e che ne ribadiscono il ruolo decisivo per la società e la Chiesa. Ma quali saranno gli effetti di questo “inverno demografico”? Perché così tante culle vuote? Sono solo alcune delle domande che Eva Crosetta rivolgerà a Gigi De Palo, marito e padre di cinque figli, “influencer della famiglia” e ideatore degli Stati generali della natalità. Come la fede faccia la differenza, lo racconteranno nel servizio Sara e Daniele, una coppia che ha sempre scommesso sulla vita e sull’amore, nonostante le prove e la paura di perdere o non trovare il lavoro. A conclusione del programma di Vito Sidoti, la proposta del Papa per alimentare la speranza: “Ridare impulso alla natalità vuol dire riparare le forme di esclusione sociale che stanno colpendo i giovani e il loro futuro”.