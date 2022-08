Incendi: Coldiretti, “Estate 2022 tra le più calde”

“A favorire gli incendi a livello globale è una estate 2022 che sale fino ad ora sul podio delle più calde mai registrate a livello mondiale. con una temperatura che a luglio è risultata la terza più bollente mai registrata prima con un valore di +0,38 gradi superiore la media, dopo che anche giugno si era classificato al terzo posto con una anomalia di +0,32 gradi”. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sul bollettino climatico del programma europeo Copernicus dal quale si evidenzia che picchi record di temperatura sono stati raggiunti a luglio in Portogallo, a Ovest della Francia, Irlanda e Inghilterra dove per la prima volta sono sti raggiunti i 40 gradi. “Gli incendi – sottolinea la Coldiretti – hanno devastato le foreste nei diversi continenti, dalle sequoie giganti dello Yosemite National Park, in California all’Africa in Paesi come il Marocco fino all’Europa dove sono state pesantemente colpite Spagna, Francia, Portogallo e Italia”. Il 2022 si classifica fino ad ora in Italia come l’anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di +0,98 gradi rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con un calo del 45%, secondo l’analisi della Coldiretti relativa ai primi sette mesi dell’anno su dati Isac Cnr, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800. “L’anomalia climatica più evidente quest’anno si è avuta in estate con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003 mentre nel mese di luglio la colonnina è stata più alta di +2,26 gradi la media, inferiore solo al 2005”.