Cultura e benessere: Us Acli Ascoli Piceno/Fermo, prosegue la “Camminata nei musei”. In 8 anni oltre 2mila presenze. Quest’anno spazio all’inclusività

Otto edizioni, 54 appuntamenti con oltre duemila presenze. Sono i numeri del progetto “Camminata dei musei”, promosso da Unione sportiva Acli – Comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo Aps, in collaborazione con numerosi enti pubblici e privati. In otto edizioni, infatti, sono stati realizzati 54 appuntamenti e registrate più di duemila presenze di persone di ogni età che hanno visitato strutture museali di due regioni (Marche ed Abruzzo) e quattro province (Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Termo).

La partecipazione a tutti gli eventi è stata gratuita per cittadini che sono giunti appositamente da vari comuni delle Marche, dell’Umbria, del Lazio e dell’Abruzzo, oltre ai numerosi turisti che nel periodo estivo risiedono in varie località marchigiane ed abruzzesi. Le iniziative sono state realizzate ad Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Castorano, Colli, Cossignano, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Offida, Pioraco, San Benedetto del Tronto e Venarotta. Tante le strutture visitate, come ad esempio di Museo della ceramica ad Ascoli Piceno, il Museo della cripta e delle mummie di Monsampolo, i Musei del mare di San Benedetto del Tronto, l’Ecomuseo della pesca di Martinsicuro, i Musei della carta, della filigrana e dei fossili di Pioraco, la Sala del Mappamondo e il Museo diocesano di Fermo. Ogni iniziativa è stata preceduta da una camminata finalizzata a conoscere meglio la città che ospita la struttura da visitare e a fare movimento, contribuendo così ad un buono stato di salute.

Quest’anno le novità sono rappresentate anche dall’accessibilità e dall’inclusività delle iniziative, grazie al sostegno del Pio Istituto dei Sordi di Milano e del Bim Tronto, quest’ultimo anche all’interno del Sistema museale Piceno. Info e date dei prossimi appuntamenti sul sito www.cooperativemarche.it.