Carlo Acutis: Macao, da oggi riapre la mostra internazionale sui miracoli eucaristici ideata dal beato

Dopo il grande successo registrato dalla mostra internazionale sui miracoli eucaristici, la mostra e internazionale ideata e realizzata dal beato Carlo Acutis tenutasi a Macao dal 17 giugno a 31 luglio, gli organizzatori hanno deciso di prorogare l’esibizione: la mostra sarà riaperta da oggi 9 agosto e si potrà visitare fino al 30 settembre. Riprenderà anche la visita guidata. La decisione dell’Associazione di cultura cattolica di Macao (Macao Catholic Culture Association), organizzatrice dell’evento, spiega l’Agenzia Fides, è dovuta anche dal rallentamento delle restrizione anti-Covid. I visitatori sono stati invitati a continuare a mantenere tutte le misure necessarie come adottare le mascherine, misurare la temperatura all’ingresso, ma tali misure non hanno scoraggiato i presenti e il successo di pubblico registrato.

Macao è la prima tappa asiatica di questa famosa mostra internazionale che presenta ai miracoli eucaristici ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, e ideata e realizzata dal giovane beato Carlo Acutis. È stata tradotta in 17 lingue e presentata in tutto il mondo, la comunità cattolica di Macao ha voluto esplorare le relazioni e le influenze tra la cultura cattolica e la scienza contemporanea, presentando le realtà che la scienza umana non può dimostrare e che sono al di là della portata della ricerca scientifica, grazie contributo di beato Carlo Acutis.

Durante l’inaugurazione di 17 giugno, mons. Stephen Lee, vescovo di Macao e presidente dell’Associazione, insieme con alcuni rappresentati delle autorità locali hanno presentato insieme questo momento, elogiando la mostra e la vita di Acutis, figura che i fedeli cinesi, specialmente giovani, stanno imparando a conoscere e apprezzare.

Sul sito web della Associazione è presente una piattaforma dedicata alla mostra, ricca di informazioni e contribuiti, soprattutto sulla vita del beato Carlo Acutis per aiutare il pubblico cattolico e non cattolico a conoscere meglio i miracoli eucaristici ma anche la storia di fede e la testimonianza del giovane italiano.