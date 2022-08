Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, il “Venice Trio” omaggia Papa Luciani

Appuntamento con la musica, mercoledì 10 agosto, alle 21: la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo ospiterà infatti il concerto in onore del beato Giovanni Paolo I ad opera del “Venice Trio”, ensemble composto dai musicisti Silvio Celeghin all’organo “Callido” 1801 e Fabiano Maniero alla tromba che accompagnano la voce della soprano Silvia Calzavara.

Ensemble raffinato e di grande spessore, il “Venice Trio” si pone all’attenzione del pubblico e della critica grazie a un repertorio molto vario che spazia da musiche originali, operistiche e arrangiamenti di grandi compositori quali Ennio Morricone, Nino Rota, Wolfano Dalla Vecchia e John Williams, ma non solo. Il repertorio, infatti, varia anche dall’ambito religioso con un programma musicale specifico per luoghi di culto all’ambito classico e lirico, adatto quindi a teatri e sale da concerto, con la collaborazione artistica di vari attori come voce recitante. Negli anni hanno tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, in sedi prestigiose quali la basilica di San Francesco ad Assisi e in Vaticano.