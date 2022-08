Diocesi: Torino, mercoledì saranno celebrate messe nella parrocchia di Sant’Anna in ricordo del diacono Di Lullo

Mercoledì 10 agosto ricorrono i dieci anni dalla morte del diacono Sergio Di Lullo, che dal 2003 al 2012 fu collaboratore pastorale nella parrocchia Sant’Anna di Torino, dal 2009 al 2012 assistente religioso all’ospedale Molinette di Torino, consigliere dell’associazione Giobbe onlus, che promuove iniziative di solidarietà per persone con Aids, e collaboratore in diversi progetti e iniziative dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Torino.

In suffragio del diacono Di Lullo verranno celebrate messe nella parrocchia Sant’Anna di Torino (via Medici 63): mercoledì 10 agosto alle 8.30, domenica 11 settembre alle 11, presieduta dal parroco mons. Valter Danna, e alle 18.15, presieduta da mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba, già direttore dell’Ufficio per la Pastorale della salute della diocesi di Torino e caro amico del diacono Sergio.