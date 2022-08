Svizzera: arriva “catt+”, app di informazione sulla Chiesa elvetica nelle tre lingue ufficiali

Una nuova app per avere a portata di smartphone le ultime notizie sulla Chiesa nella Svizzera italiana, nel resto della Svizzera e nel mondo. È online da oggi, 22 agosto, una novità prodotta dai Centri media cattolici della Svizzera con sede a Zurigo, Losanna e Lugano: l’app “catt+” disponibile per i dispositivi Android e iOS. “catt+” completa l’accessibilità alle informazioni religiose e cattoliche offerte dalle tre redazioni. In particolare, spiega il sito della Conferenza episcopale, quelle per la lingua italiana realizzate dalla redazione di ComEC con l’inserto “catholica” nel Corriere del Ticino, le trasmissioni “Strada Regina” e “Chiese in diretta” realizzate in partenariato con la Rsi, il canale youtube catt_ch e il portale catt.ch con i suoi social.

“catt+ è più semplice: per avere le ultime notizie sulla Chiesa svizzera basta scaricare da app playstore sullo smartphone la nuova applicazione”. catt+ “è più completa: a memoria, conoscete gli indirizzi di tutti i siti web cattolici della Svizzera? Certamente no! Da qui l’interesse di trovarli in un unico spazio, insieme alle ultime notizie riguardanti Papa Francesco e la Chiesa nella Svizzera italiana e nel mondo”.

Una caratteristica particolare è la possibilità di accedere alle tre lingue nazionali dalla medesima app. “Zurigo, Losanna e Lugano offrono prospettive diverse di comunicazione e informazione. Con un semplice clic, l’app con diversi contenuti è disponibile anche in francese e in tedesco”.