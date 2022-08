Consiglio d’Europa: Comitato anti-tortura annuncia visite in otto Paesi

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Consiglio d’Europa) annuncia il suo programma di visite periodiche per il 2023. Il Comitato ha intenzione di esaminare il trattamento delle persone private della propria libertà nei seguenti Paesi: Albania, Armenia, Cipro, Ungheria, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Slovacchia. “Le persone e le organizzazioni in possesso di informazioni riguardanti la situazione di persone private della libertà in uno di questi Paesi e che ritengano possano risultare utili al Cpt, sono invitate a sottoporle all’attenzione del Comitato”, spiega un comunicato. Nel 2023, il Cpt “organizzerà anche delle visite ad hoc in diversi Paesi e potrebbe decidere, in base alle circostanze, di rimandare una o più visite periodiche al 2024”.