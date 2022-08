Cristiani perseguitati: Acs, rapite 4 religiose in Nigeria

Nello Stato di River, in Nigeria, 4 religiose della Congregazione delle Suore di Gesù Salvatore, sono state rapite mentre rientravano in comunità dopo aver partecipato alla Messa. I loro nomi sono Johannes Nwodo, Christabel Echemazu, Liberata Mbamalu e Benita Agu. Lo rende noto in un tweet la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), che “dinanzi a questo continuo stillicidio di violenza”, chiede a tutti “la preghiera affinché vengano al più presto rilasciate e alle autorità un concreto impegno per assicurare la sicurezza delle comunità cristiane”.