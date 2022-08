Diocesi: Nuoro, proseguono le celebrazioni per le feste della Madonna del Monte e di Cristo Redentore

“La Chiesa diocesana” di Nuoro “invita i fedeli tutti a vivere cristianamente questi giorni di fede, di speranza e di carità in onore a Cristo Redentore e alla Sua e nostra Madre, venerata con il titolo di Madonna del Monte. Le celebrazioni domenicali tenutesi lungo tutto il periodo estivo nella chiesetta del Monte Ortobene sono state il segno dell’umile volontà di rinnovare l’amore alla Santissima Trinità e alla Beata Vergine”.

La diocesi di Nuoro, nella persona del vescovo Antonello Mura, unitamente al capitolo dei canonici della chiesa cattedrale e alla comunità parrocchiale di Santa Maria della Neve in Nuoro, ricorda gli appuntamenti religiosi in onore della B. V. Maria, Madonna del Monte, e di Cristo Redentore, che si celebreranno al Monte Ortobene a partire da oggi.

Stasera, alle ore 18, nella memoria liturgica della B. V. Maria Regina, ci sarà la celebrazione della santa messa in onore della Madonna del Monte nell’omonima chiesetta situata nel Monte Ortobene, a conclusione del triduo di preparazione iniziato il 19 agosto sempre con la celebrazione eucaristica.

Prosegue, nella stessa chiesetta della Madonna del Monte, la novena in preparazione alla festa di Cristo Redentore: fino al 28 agosto, alle ore 18, la celebrazione della messa.

Il 28 agosto, alle ore 13, sul sagrato della chiesa cattedrale, al termine della sfilata dei gruppi in abito tradizionale, seguita da cavalieri e amazzoni, ci sarà la benedizione solenne impartita dal vescovo Mura, il quale consegnerà alle cento donne un dono in onore di Gesù Redentore.

Il 29 agosto, solennità di Cristo Redentore, alle 6 del mattino, la partenza del pellegrinaggio a piedi dalla chiesa cattedrale di Nuoro fino alla statua del Redentore in cima al Monte Ortobene, dove, all’arrivo dei fedeli, sarà celebrata l’Eucaristia.

Nello stesso giorno, alle 11, la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo, insieme al capitolo dei canonici, i parroci della città e altri sacerdoti, nel parco del Monte Ortobene, con le autorità civili e militari, a cui seguirà la processione con il simulacro lungo l’anello stradale attorno al parco.