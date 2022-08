Eurostat: Internet ad alta velocità, aumenta la copertura nell’Ue. Italia terz’ultima in Europa

Nel 2021, la Commissione europea ha fissato un obiettivo per il 2030 di raggiungere la connettività con banda larga in tutte le famiglie dell’Ue e la copertura 5G per tutte le aree popolate. “Sono già stati compiuti notevoli progressi – si legge oggi in una nota di Eurostat – nell’introduzione di connessioni di rete fissa ad altissima capacità (Vhcn) in tutta l’Unione. Nel 2021, il 70% delle famiglie dell’Ue “godeva di una copertura Internet ad alta velocità, rispetto al solo 16% del 2013”. La connettività Vhcn “è migliorata anche nelle aree poco abitate”. Tra il 2013 e il 2021, la quota di nuclei familiari in zone a bassa densità abitativa con connessione veloce “è aumentata dal 4% al 37% in tutta l’Ue. Nonostante questi progressi, i livelli di accesso differiscono notevolmente tra gli Stati membri e anche all’interno di molti Stati membri per quanto riguarda la densità di popolazione”.

Nel 2021, Malta ha registrato una copertura Internet ad alta velocità per tutte le famiglie (100%), seguita da Lussemburgo (96%), Danimarca (95%) e Spagna (94%). Al contrario, le connessioni Internet fisse ad alta velocità erano le meno diffuse in Grecia (20%), Cipro (41%) e Italia (44%).

Nelle aree a basso insediamento, la copertura più diffusa è stata segnalata a Malta (100%), seguita da Lussemburgo, Danimarca e Paesi Bassi (tutti 79%). Nel frattempo, la copertura meno diffusa nelle aree a basso insediamento è stata segnalata in Grecia (0%), seguita da Cechia (7%) e Finlandia (12%).