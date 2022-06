Scarp de’ tenis: Roberto Saviano racconta l’“invisibile” che tradì Michele Greco. Dossier sul disagio degli adolescenti

C’è Roberto Saviano sulla copertina del nuovo numero di Scarp de’ tenis, rivista di strada promossa dalla Caritas. Nell’editoriale il direttore, Stefano Lampertico, scrive: “Nella lunga storia di Scarp, che pure ha ospitato nel tempo molti contributi di scrittori autorevoli e importanti, mancava ancora uno degli autori italiani più famosi al mondo: Roberto Saviano. Fino ad oggi. In questo numero, infatti, lo scrittore napoletano, che vive da più di quindici anni sotto scorta, ci regala un suo racconto inedito che ha come protagonista Benedetto Galati, l’uomo che tradì il ‘papa’ Michele Greco”. “Nella storia di Benedetto – scrive Saviano – conta più cosa non era, rispetto a ciò che era. Perché è proprio questa sua tara, l’ossessione perenne del non essere, o del non essere abbastanza, che finirà per segnare il corso della sua vita”. Nella rivista appare anche un estratto dell’ultimo libro di Saviano su Giovanni Falcone, edito da Bompiani.

All’interno del giornale un ampio dossier sul tema del disagio degli adolescenti. È titolato “Ragazzi arrabbiati”. Dalla redazione spiegano: “raccontiamo le loro storie, le storie delle comunità che li ospitano; parliamo di educativa di strada, prevenzione tra operatori ed educatori che non si arrendono”. Non manca una lunga intervista con don Marco Pagniello, da pochi mesi direttore di Caritas Italiana.