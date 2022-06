Diocesi: Genova, domani l’arcivescovo Tasca presiede la Messa Pontificale con l’ordinazione sacerdotale di don Nicola Ferrandu e padre Luca Finocchietti

Domani, solennità di Pentecoste, l’arcivescovo di Genova Marco Tasca presiederà alle ore 16 in San Lorenzo la Messa Pontificale con le ordinazioni sacerdotali di don Nicola Ferrandu e padre Luca Finocchietti.

Don Nicola Ferrandu, 29 anni, proviene dalla parrocchia del SS. Redentore a Genova. Ordinato diacono il 16 maggio 2021, don Nicola sta vivendo l’esperienza pastorale presso la parrocchia San Giacomo Maggiore di Pontedecimo, affiancando il parroco, don Marco Galli, anche in altre tre parrocchie: Sant’Antonino in Cesino, San Giovanni Bosco alla Rimessa, Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo ai Giovi.

Padre Luca Finocchietti proviene dalla parrocchia di San Martino d’Albaro. E ‘ stato ordinato diacono della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri il 5 maggio 2021.

La celebrazione è trasmessa anche in diretta streaming su www.youtube.com/ilcittadinotv e su Telepace 2 (canale 85).