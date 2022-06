Parlamento Ue: al via “Voglio un pianeta così”, campagna di comunicazione in Italia per l’ambiente

Torna con la sua terza edizione “Voglio un pianeta così”, la campagna di comunicazione che il Parlamento europeo in Italia diffonderà sui suoi canali online tra giugno e luglio. “Sportivi, cantanti, attori e testimonial green si mobiliteranno per la tutela del nostro pianeta”, chiarisce un comunicato. “L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini verso comportamenti e stili di vita più sostenibili e rispettosi dell’ambiente”. La campagna di comunicazione prenderà il via il 5 giugno, nella Giornata mondiale dell’ambiente, con la testimonianza di Gianluigi Buffon. Seguiranno, nelle settimane successive, attori, giornalisti, comici, influencer, documentaristi e altri personaggi noti.

“La campagna sarà l’occasione per raccontare buone pratiche italiane sull’ambiente e la lotta al cambiamento climatico. Da Arabat, startup pugliese che utilizza le bucce d’arancia per recuperare metalli preziosi dalle batterie esauste, passando per Plastic Free e Voglio un mondo pulito, associazioni di volontariato che si occupano della salvaguardia dell’ambiente marino, fino ad arrivare a Gaudats Junk Band, gruppo musicale che suona strumenti auto-costruiti e ricavati da materiale di scarto”. Esempi “tangibili di come per tutelare l’ambiente e necessario l’impegno di tutti noi”. Come per le passate edizioni, la campagna mira a coinvolgere i cittadini nel raccontare la propria idea “green” utilizzando l’hashtag #vogliounpianetacosì. Le idee migliori potranno essere condivise sui canali social del Parlamento europeo in Italia.