Diocesi: Senigallia, da giugno ad agosto nuovi orari di visita alla Pinacoteca

Nuovi orari, con il mese di giugno, per il Viaggio nella Bellezza alla Pinacoteca di Senigallia. Il grande museo allestito al piano nobile dell’episcopio nell’appartamento detto “del cardinale” con l’avvento della buona stagione adegua le proprie aperture per favorire la migliore visita da parte di turisti e appassionati che, percorrendo le sale, vivono il loro personale “Viaggio nella bellezza”. Sempre ad ingresso gratuito, la Pinacoteca diocesana sarà dunque aperta tutti i giorni, dal giovedì alla domenica con orario 21-24. Apertura in notturna che si coniuga con i tanti eventi serali proposti a Senigallia e che permette anche una visione del tutto insolita della piazza del duomo dalla loggia delle benedizioni in un edificio progettato nel Settecento dall’architetto senese Paolo Posi. Nelle sale dai soffitti affrescati è possibile scoprire tanta storia ed arte proveniente dal territorio della diocesi di Senigallia, dagli Appennini all’Adriatico, dal fiume Cesano all’Esino. Un viaggio, infatti, che dal percorso museale può prendere spunto per tante mete di escursioni, per una regione ricca di storia, arte, tradizioni tutte da scoprire. Non solo opere pittoriche, poi, ma anche manufatti plurimaterici, paramenti sacri, argenterie, mobilio, musica antica e statuaria vi attendono, ad ingresso gratuito, alla Pinacoteca di Senigallia. Gli orari estivi rimarranno in vigore sino al 31 agosto e, nel corso della stagione, sono previsti appuntamenti cul-turali all’interno delle sale museali con le visite guidate. Info: www.diocesisenigallia.it .