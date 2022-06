Giovani: Fondazione San Benedetto, il 10 giugno il convegno “Educhiamoci allo sport” con l’olimpionico Antonino Pizzolato.

In una ideale continuazione degli eventi che hanno caratterizzato l’edizione 2022 de “I Giorni di San Benedetto”, la Fondazione San Benedetto organizza per venerdì 10 giugno il convegno “Educhiamoci allo sport” con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport, a quella sana disciplina, alimentata da forte passione, che permette di raggiungere e superare gli obiettivi con costanza e determinazione.

A Pierluigi Di Vito, fisioterapista Coni, il compito di aprire il pomeriggio con il suo intervento “Diventare atleti”. Subito Simone Digennaro, docente dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che parlerà di “Costanza e perseveranza nello sport”. Infine Valerio Aspromonte, campione olimpico di scherma e consigliere federale Fis, con “con Costruire la persona per strutturare l’atleta”. Ospite della serata l’atleta campione olimpico Antonino Pizzolato – medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e da ieri campione d’Europa nel sollevamento pesi, nella categoria fino a 89 kg, e nuovo record del mondo con un’alzata di 217 kg.

Il convegno è realizzato in collaborazione con il Cus Cassino, l’Associazione Amici di San Benedetto ed ha il patrocinio dell’ Università di Cassino e del Lazio Meridionale e del Comune di Cassino. “In un momento in cui da più parti siamo chiamati a mostrare capacità di resistenza e resilienza, e in cui abbiamo prova di come la pace sia un traguardo che non può mai essere dato per scontato, appare evidente come educare allo sport, quello sano, fatto di sana competizione, possa significare educare alla convivenza pacifica e al rispetto dell’altro, nell’ottica della costruzione di un presente e un futuro fondati su solidi valori umani, spiegano i promotori.