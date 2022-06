Cammino sinodale: Lungro, domenica 12 giugno l’ultimo incontro del ciclo di riflessioni ecumeniche

Si terrà domenica 12 giugno, alle 18, l’ultimo incontro del ciclo di conferenze “Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche”, organizzato dall’eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro studi per l’ecumenismo in Italia.

Introduce mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia continentale. Interverrà p. Hyacinthe Destivelle (Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani) sul tema “Sinodalità e unità della Chiesa”. A moderare l’incontro Papàs Alex Talarico, delegato del vescovo per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.

“Oggi la coscienza dell’ecumenismo è tale che non si può pensare di andare nel cammino della fede senza la compagnia dei fratelli e delle sorelle di altre Chiese o comunità ecclesiali… Oggi, o si cammina tutti insieme o non si può camminare. È una verità e una grazia di Dio questa coscienza”, afferma Papa Francesco in una citazione riportata nella locandina dell’evento.