Chiesa: Roma, il 9 e 10 giugno un convegno sulla storia del cattolicesimo contemporaneo e le memorie del cinema e dell’audiovisivo

“La storia del cattolicesimo contemporaneo e le memorie del cinema e dell’audiovisivo” è il titolo del convegno in programma il 9 e il 10 giugno a Roma (Palazzo Antici Mattei – Via Michelangelo Caetani 32) per iniziativa del Centro di ricerca Cast (Catholicism and Audiovisual Studies) dell’Università telematica internazionale UniNettuno. Il convegno, curato da Dario Edoardo Viganò e Gianluca della Maggiore, è organizzato con la collaborazione della Consulta universitaria del Cinema, la Siae, e la Direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura, e si propone di realizzare un primo stato dell’arte sulle fonti audiovisive e le pratiche di ricerca per lo studio della storia del cattolicesimo contemporaneo.

L’appuntamento internazionale, spiegano gli organizzatori, “da un lato chiama a raccolta le istituzioni piccole e grandi di varia tipologia (cineteche, archivi, biblioteche) che conservano materiale audiovisivo afferente a realtà cattoliche ed enti ecclesiastici”. Una tavola rotonda permetterà questo confronto con i più importanti direttori delle istituzioni cinetecarie italiane ovvero Enrico Bufalini, Alberto Anile, Matteo Pavesi, Domenico De Gaetano e Gian Luca Farinelli. Dall’altro lato il convegno, che si avvale di un Comitato scientifico prestigioso formato da Giulia Carluccio, Lucia Ceci, Ruggero Eugeni, Mariagrazia Fanchi, Daniele Menozzi, Peppino Ortoleva e Tomaso Subini, “solleciterà una riflessione ampia e interdisciplinare attorno alla funzione storiografica delle immagini in movimento e dell’audiovisivo per lo studio del cattolicesimo”.

In una recente intervista Papa Francesco ha rivelato di riflettere sulla creazione di “un’istituzione che funzioni da Archivio centrale per la conservazione permanente e ordinata secondo i criteri scientifici, dei fondi storici audiovisivi degli organismi della Santa Sede e della Chiesa universale”. Tra gli obiettivi dei progetti del Cast, la realizzazione del portale storico” Archivi di cinema e cultura cattolica”, cui sarà dedicato il panel finale del convegno.