A Sua immagine: oggi prende il via l’edizione estiva. Prima tappa Ascoli Piceno. Domani puntata dedicata all’ambiente

Oggi “A Sua immagine” dà il via alla propria edizione estiva. Come è ormai tradizione da diversi anni, anche questa volta le puntate del sabato porteranno Lorena Bianchetti e il pubblico che la segue in giro per l’Italia, alla scoperta di località note ma anche meno celebri; viaggi come sempre tesi a mostrare le bellezze delle nostre città, in uno stretto legame con il loro valore spirituale, culturale e sociale: perché è indubbio che i luoghi e le opere più significative presenti sul nostro territorio contribuiscono profondamente a formare l’identità delle comunità che li conservano e tutelano.

La prima tappa del percorso sarà Ascoli Piceno: la città marchigiana svelerà le proprie attrattive, un tessuto urbano sorprendente, la radicata devozione a sant’Emidio, e le molte peculiarità che ne fanno una località dalla bellezza diffusa, accogliente e tranquilla. Un suggerimento per una visita che appaghi la mente, gli occhi e il cuore, alla luce della fede che innerva e attraversa tutto il nostro paese.

Per “Le ragioni della Speranza”, con la festa della Pentecoste riprende il commento al Vangelo di don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena. In questa prima puntata sulla “via della pace”, il prete toscano ripartirà dalla pieve di Pratovecchio Stia, lì dove 30 anni fa ha fondato la sua Fraternità, per poi muoversi in giro per l’Italia alla ricerca di luoghi e persone con cui entrare in un profondo dialogo cuore a cuore. Compagni di viaggio il missionario comboniano padre Filippo Ivardi e la cantautrice Amara.

Domani, festa liturgica di Pentecoste che cade 50 giorni dopo Pasqua, la Chiesa celebra l’effusione dello Spirito Santo. Ma è anche la Giornata mondiale dell’ambiente, istituita dall’Assemblea generale Onu nel 1972 con lo slogan Only One Earth (una sola Terra). Per l’occasione “A Sua Immagine” andrà in onda dall’Orto botanico di Roma, uno scrigno di biodiversità nel cuore di Trastevere, uno dei Musei del Dipartimento di Biologia ambientale della Sapienza Università di Roma che si estende su una superficie di circa 12 ettari. Lorena Bianchetti ospiterà don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per i problemi sociali e del lavoro, suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero Vaticano per lo Sviluppo umano integrale, e Sara Segantin, comunicatrice scientifica e scrittrice. Al centro della riflessione la salvaguardia del Creato – esaltata dell’enciclica di Papa Francesco, “Laudato sì” – che è interconnessa con il rispetto oltre che dell’ambiente, dei diritti delle donne e degli uomini che abitano il pianeta, messi a dura prova non solo dai cambiamenti climatici, ma anche da guerre e carestie imposte dagli accadimenti umani. La ricorrenza lancia al mondo un’importante chiamata all’azione per ripristinare gli ecosistemi, a cominciare dalle aree boschive. Secondo il Wwf, negli ultimi 30 anni la superficie forestale a livello mondiale si è ridotta di oltre 420 milioni di ettari, con un ritmo, che dal 2010, è di circa 4,7 milioni di ettari all’anno.

Alle 12, come ogni domenica il Regina Caeli recitato da Papa Francesco in Piazza San Pietro.