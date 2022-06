Diocesi: Trapani, si conclude la mostra “Luminessenza” di Franco Fratantonio

Si chiude, domenica 5 giugno 2022, la mostra dell’artista modicano Franco Fratantonio, intitolata “Luminessenza. Iconografia della luce”, che negli ultimi quattro mesi ha visto la presenza di 900 visitatori nelle Sale degli Archi e delle Colonne al piano terra (piano del Cuore) del Museo San Rocco di Trapani.

Con questa mostra, curata da Carla Ricevuto e Liborio Palmeri, Franco Fratantonio è riuscito a tracciare un bilancio della sua attività artistica mettendo a confronto alcune sue opere giovanili dell’esordio, realizzate dopo l’Accademia di Brera, con la sua produzione recente, che si è sempre più concentrata su una rarefazione coraggiosa, e stupefacente per tecnica esecutiva, dell’immagine del paesaggio. Padrone ormai dell’uso del pastello secco ad olio, Franco Fratantonio, che non disdegna l’olio e l’acquerello, ha realizzato opere anche di grandi dimensioni, in cui le vedute del cielo e del mare immerse nella luce, si presentano piuttosto come visioni interiori di commovente trasparenza, pur mostrando a volte una resa fotografica quasi iperrealista.

Nella mostra è possibile ammirare anche due opere video, “Pozzo paradiso” e “Opera”, che esprimono il suggestivo confronto tra poesia e pittura tanto caro all’artista, che ama infatti disseminare le sue mostre di continui accostamenti con le parole dei poeti cantori della Luce. La mostra è visitabile ancora in questo fine settimana (venerdì, sabato e domenica) dalle 17.00 alle 20.00 e presto sarà raccontata in un prezioso catalogo bilingue (italiano/inglese) che verrà presentato al Museo San Rocco alla presenza dell’artista, dei curatori della mostra, della giornalista Maria Chiara Di Trapani e del traduttore dei testi Douglas Mark Ponton.